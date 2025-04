Com desfalques, Cuca pondera sobre escalar jogadores da base do Atlético

O técnico Cuca terá desfalques para o confronto entre Atlético Mineiro e Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), no Mineirão. No entanto, mesmo sem algumas opções, o treinador ponderou sobre escalar jogadores da base.

Durante a semana, o Galo teve dois novos desfalques: o atacante Júnior Santos, sofreu lesão muscular na coxa direita durante um treinamento e ficou de fora do duelo contra o Iquique, pela Sul-Americana. Já durante a partida, o volante Alan Franco teve uma lesão no joelho direito. Por fim, Lyanco cumpre suspensão automática. O zagueiro foi expulso contra o São Paulo na última rodada.

Aliás, após a vitória da equipe, o técnico Cuca comentou sobre a possibilidade de escalar jogadores da base para suprir algumas ausências. Ele revelou que vem acompanhando alguns treinos, mas que ainda não vê ninguém pronto para essa oportunidade.

“Eu acompanhei o sub-20 ontem (terça), o sub-17 hoje (quinta). Na hora que houver alguém que esteja no timing certo de ser aproveitado, pode ter certeza que eu irei aproveitar. Mas ainda não temos”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que além de Júnior Santos, Alan Franco e Lyanco, o técnico Cuca conta com outros desfalques. O zagueiro Igor Rabello e os atacantes Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios, ficam de fora pois estão sob cuidados do departamento médico.

