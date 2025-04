Abel Ferreira exalta atuação do Palmeiras no dérbi: ‘Deveríamos ter feito mais dois ou três gols’

O Palmeiras venceu e convenceu. Com início avassalador no primeiro tempo, o Verdão fez dois gols em menos de 20 minutos. Assim, levou a melhor no dérbi sobre o Corinthians por 2 a 0, neste sábado (12), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira fez elogios ao desempenho do time, fez uma comparação com a final do Paulistão e valorizou a produção ofensiva.

“Achei que contra o Corinthians em casa, que não ganhamos no final e falhamos o pênalti, jogamos tão bem ou se calhar melhor. A diferença é que as bolas não entraram. Sei que as avaliações que fazem são pelos resultados, mas aquele jogo foi bem conseguido. Hoje poderíamos e deveríamos ter feito mais dois ou três gols e não conseguimos. Pena o resultado ter sido muito curto pela produção da nossa equipe”, disse.

O Palmeiras finalizou 13 vezes, sendo cinco no alvo. Além dessas chances, ainda acertou duas bolas na trave e teve um gol anulado, com Vitor Roque. O Corinthians, por outro lado, acertou apenas uma das oito finalizações na direção de Weverton (que defendeu sem dificuldades). Mesmo com 33% de posse, o Verdão controlou o jogo e não permitiu o rival transformar o volume em oportunidades.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos sete pontos em nove disputados e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Corinthians, por outro lado, segue com quatro em sexto lugar. Contudo, pode perder posições ao longo da rodada. O Verdão volta a campo quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Inter, no Beira-Rio, enquanto o Timão recebe o Fluminense, no mesmo dia e horário, na Neo Química Arena.

