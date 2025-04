Nos pênaltis, Brasil vence a Colômbia e conquista Sul-Americano sub-17 de forma invicta

De forma invicta, o Brasil conquistou o 14° título do Sul-Americano sub-17 neste sábado (12), ao vencer a Colômbia nos pênaltis por 4 a 1. No tempo normal, o jogo ficou 1 a 1, com gols de Sevillano e Ângelo.

Dessa forma, a Seleção Brasileira é a maior vencedora da história da competição. Além disso, conquistou o segundo consecutivo, uma vez que também ergueu a taça no ano passado. Este ano, foram CINCO vitórias, um empate, 10 gols marcados e quatro gols sofridos.

O Brasil teve algumas chances de abrir o placar no primeiro tempo, no entanto, quem saiu na frente foi a Colômbia. Aos 40 minutos, Londoño deu passe para Sevillano que bateu sem chances para o goleiro Arthur Jampa e colocou os colombianos à frente na decisão.

No segundo tempo, o Brasil começou tentando correr atrás do prejuízo. Aos seis minutos, teve uma oportunidade de deixar tudo igual com Felipe Morais, mas ele bateu fraquinho. No entanto, o empate veio aos 42 minutos. Rafael Gonzaga levantou na área e Ângelo cabeceou de muito longe, mas encobriu o goleiro Mendoza e colocou a Seleção Brasileira de volta no jogo.

Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Gustavo, Tiago, Ruan Pablo e Dell converteram as cobranças brasileiras. Por outro lado, Arthur defendeu a cobrança de Rivas e Cataño bateu na trave.

A Seleção Brasileira, portanto, está classificada para a Copa do Mundo, que vai acontecer em novembro, no Qatar. Outros países como Colômbia, Chile e Venezuela também já garantiram a vaga.

