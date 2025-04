Emiliano cutuca Palmeiras após derrota no dérbi: ‘O campeão somos nós’

O Corinthians não jogou bem e sofreu uma dura derrota no reencontro com o Palmeiras após o título paulista. Dominado do início ao fim, o Timão foi derrotado por 2 a 0, neste sábado (12), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão. Entretanto, o técnico Emiliano Díaz minimizou os desfalques e cutucou o rival pelo vice-campeonato estadual.

“Não há desculpas. Seria fácil dizer que perdemos por causa dos desfalques. Não tivemos quatro ou cinco jogadores que são titulares, é normal que caia o nível. Mas não há desculpas. É um jogo de muito briga, é normal isso (os gritos de “olé”). Não é fácil (escutar). Queremos sempre ganhar. Vamos ter uma revanche, mas o último campeão paulista somos nós”, disse.

Emiliano Díaz substituiu o seu pai, Ramón, que cumpriu suspensão pela expulsão na vitória sobre o Vasco. Assim, esteve na beira do campo no dérbi. Entretanto, o Timão jogou mal, bem diferente das recentes atuações. Somente na reta final do segundo tempo que o alvinegro acertou sua única finalização no alvo (em oito tentativas). Mas não foi o suficiente. Nem perto.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos sete pontos em nove disputados e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Corinthians, por outro lado, segue com quatro em sexto lugar. Contudo, pode perder posições ao longo da rodada. O Verdão volta a campo quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Inter, no Beira-Rio, enquanto o Timão recebe o Fluminense, no mesmo dia e horário, na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.