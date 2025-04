Vegetti destaca força do Vasco em São Januário: ‘Somos mais fortes’

O Vasco mostrou sua força dentro de casa mais uma vez. Com dois gols de Vegetti, o Cruz-Maltino venceu o Sport por 3 a 1, neste sábado (12), em São Januário, pela 3ª rodada do Brasileirão, e se recuperou da derrota na partida anterior diante do Corinthians. Assim, o centroavante argentino destacou o desempenho da equipe na Barreira.

“Foi uma vitória muito importante. Sabemos que o Brasileiro é muito difícil e não podemos dar mole contra nenhum time. Ficamos com um sabor amargo por causa da derrota do Corinthians e achávamos que poderíamos ter feito um jogo diferente. Sabemos que somos fortes em casa e temos que pensar na vitória sempre”, disse.

Jogando em casa, o Vasco começou ditando o ritmo do jogo e fez 2 a 0 no primeiro tempo, duas vezes com Vegetti. Já na etapa final, o gol contra de Hugo Moura deixou o placar em aberto. Assim, a tensão tomou conta da arquibancada. Contudo, o Sport deixou espaços e Rayan aproveitou para decretar a vitória por 3 a 1.

Com a vitória, o Vasco chegou a seis pontos conquistados em nove disputados e assumiu o terceiro lugar. Porém, ainda pode perder posições no decorrer da rodada. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 4ª rodada do Brasileirão.

