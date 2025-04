MLS avança em ideia de adaptar calendário ao formato europeu

A principal liga de futebol do Estados Unidos, a Major League Soccer (MLS), ficou mais próxima de aderir ao formato europeu para formatar o seu calendário futebolístico. Ou seja, começando em julho de um ano e terminando em maio do ano seguinte.

Através de nota oficial, a entidade informou sobre uma reunião da alta cúpula a respeito desse tema e também possíveis alterações de sistema de disputa. A saber, as mudanças em questão abordariam tanto a temporada regular como também os playoffs.

Por ora, o tema é tratado publicamente com cautela. Não por acaso, o comunicado fala em “autorização para uma segunda fase de exploração” das modificações em questão. Nesse período, se fala em “consulta as principais partes interessadas” e “desenvolvimento de um compreensível plano de transição”.

Além disso, houve a ressalva de que qualquer mudança definitivamente aprovada não pode passar por implementação no curto prazo. Isso porque está pactado entre todas as partes que o atual modelo de disputa tem manutenção garantida até 2027.

Neste momento, a MLS tem calendário idêntico ao que ocorre, por exemplo, no futebol brasileiro. Entretanto, com uma quantia menor de jogos na comparação com o Brasil, a fase classificatória para os playoffs da Conferência Leste e da Conferência Oeste começou somente em 22 de fevereiro.

