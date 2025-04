Benfica x Arouca: onde assistir, escalações e mais

O Benfica tem um novo desafio em busca do título do Campeonato Português na temporada 2024/25. Os Encarnados recebem o Arouca, neste domingo (13), às 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 29ª rodada. Portanto, precisam da vitória para recuperar a liderança.

Veja a tabela do Campeonato Português!

Com a vitória do Sporting sobre o Santa Clara por 1 a 0, neste sábado (12), fora de casa, o Benfica perdeu a liderança provisoriamente. Entretanto, os Encarnados podem recuperar o primeiro lugar em caso de vitória sobre o Arouca.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Benfica

Favorito no confronto, o Benfica vive um bom momento na temporada. Mesmo após a eliminação diante do Barcelona na Liga dos Campeões, os Encarnados continuaram jogando em alto nível. Nos últimos dois jogos, foram nove gols marcados, incluindo quatro no rival Porto. Assim, o time comandado por Bruno Lage busca recuperar a liderança.

Como chega o Arouca

Sem vencer há quase um mês, o Arouca vive uma fase oposta ao Benfica. Nos últimos dois jogos, deu trabalho para o Braga e Famalicão, mas foi derrotado por 2 a 1. Entretanto, o equilíbrio nas duas partidas traz esperança para a equipe no confronto contra o vice-líder. O histórico, no entanto, não é nada favorável, já que venceu apenas nove de 48 partidas contra os Encarnados na história.

Benfica x Arouca

Campeonato Português – 29ª rodada

Data e horário: 13/04/2025, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Benfica: Trubin; Tomas Araújo, Antonio Silva, Otamendi e Carreras; Kokçu, Florentino, Di Maria, Akturkoglu e Aursnes; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Arouca: Mantl; Alex Pinto, Fontán, Popovic e Dante; Pedro Santos, Fukui, Alfonso Trezza, Puche e Jason; Henrique Araújo. Técnico: Vasco Seabra

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

VAR: Luís Godinho

