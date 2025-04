Vasco faz homenagem para Roberto Dinamite em São Januário

A noite deste sábado (12), foi de festa em São Januário – mesmo antes da vitória do Vasco por 3 a 1 contra o Sport pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino realizou uma homenagem a Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube, que completaria 71 anos neste domingo, 13 de abril.

Dessa forma, antes da partida, o tributo começou com um show de luzes. Todos os refletores do estádio foram apagados, deixando apenas a iluminação sobre a estátua de Dinamite que fica à beira do campo. Além disso, os familiares de Dinamite entraram no gramado.

Já nas arquibancadas, a torcida enquanto gritava: “ah, é Dinamite”, ergueu dois bandeirões. Um deles, havia uma imagem do craque à época de jogador, escrito: “Dinamite Eterno”. No minuto dez, os aplausos em referência ao ex-jogador. Após a vitória, a torcida encerrou a noite de homenagens cantando parabéns a Dinamite. Em campo, os jogadores usaram um uniforme com homenagem ao ídolo, carregando no peito um patch com uma ilustração de Dinamite.

Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Roberto Dinamite morreu no dia 8 de janeiro de 2023, aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. O ex-atacante marcou 708 gols em 1.110 jogos pelo Vasco e conquistou um Campeonato Brasileiro e cinco Campeonatos Cariocas. Ao todo, foram 190 gols marcados no Brasileiro, o que faz dele o maior artilheiro da história da competição. Dessa forma, em 2024, o artilheiro da edição do Brasileirão ganhou pela primeira vez o Troféu Roberto Dinamite.

Vale ressaltar, portanto, que ele ainda se tornou presidente do Cruzmaltino, dezesseis anos após a sua aposentadoria. Como mandatário, conquistou uma Copa do Brasil. No entanto, também sofreu duas quedas para a Série B.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.