Lazio x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais desde 1929, Lazio e Roma voltam a se enfrentar neste domingo, no Estádio Olímpico, em um clássico que promete fortes emoções. O Derby della Capitale chega em um momento decisivo da temporada, já que ambas as equipes seguem firmes na disputa por uma vaga no G-4 da Serie A.

Atualmente, os dois clubes estão lado a lado na tabela, muito por conta da recente recuperação da Roma, que reagiu bem nas últimas rodadas. Ainda que os clássicos costumem ignorar a lógica e o momento das equipes, é inegável que a Lazio entra em campo com motivos para se preocupar.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo via streaming.

Como chega a Lazio

A Lazio fará mudanças. O volante Nicolo Rovella retorna de suspensão, enquanto o goleiro titular Ivan Provedel está pronto para reassumir a meta. Por outro lado, o atacante Taty Castellanos, expulso no derby de janeiro, finalmente se aproxima de voltar à titularidade. Ele entrou no segundo tempo contra o Bodo/Glimt e pode começar jogando.

Além disso, o capitão Mattia Zaccagni, que já decidiu dois dérbis com gols, também estará em campo e acumula 14 participações diretas em gols nesta temporada. O experiente Pedro, ex-Roma, disputa uma vaga no ataque ao lado de Zaccagni. Os únicos desfalques são Patric e Nuno Tavares, ambos lesionados.

Como chega a Roma

Já a Roma não poderá contar com Saud Abdulhamid e o meia Paulo Dybala, que é peça-chave na criação da equipe. Contudo, o retorno de Alexis Saelemaekers, após suspensão, é um reforço importante.

Sem Dybala, o artilheiro Artem Dovbyk — eleito o melhor jogador da Serie A em março — deve ganhar ainda mais protagonismo. Ele pode ter ao seu lado o uzbeque Eldor Shomurodov, que marcou um gol decisivo contra a Juventus na última rodada. Entretanto, o atacante precisará disputar posição com nomes como Matias Soule e o capitão Lorenzo Pellegrini.

LAZIO X ROMA

Campeonato Italiano – 32ª Rodada

Data e horário: 13/4/2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Técnico: Claudio Ranieri

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Daniele de Rossi

Árbitro: Simone Sozza

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.