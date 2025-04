Mac Allister é apontado como possível reforço do Real Madrid

Alexis Mac Allister está em sua segunda temporada pelo Liverpool e vive uma grande fase. Campeão do Mundo com a Argentina, o meio-campista foi recentemente ligado a uma possível transferência para o Real Madrid.

Em entrevista ao canal argentino ‘Picato TV’, o pai do jogador comentou sobre a possibilidade de transferência.

“Por enquanto, não acho que ele vá sair do Liverpool. O tempo vai dizer. O Alexis está muito feliz onde está. Ele mora em Liverpool, fala bem inglês, entende o funcionamento do clube e se dá bem com todos. Acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele, por isso a adaptação foi mais fácil”, disse.

Nesta temporada, Mac Allister já disputou 44 partidas pelos Reds, com seis gols marcados e quatro assistências.

Com o fim da temporada se aproximando e o desempenho irregular do Real Madrid, crescem as discussões sobre reformulação do elenco para o próximo ciclo. Apesar dos resultados ainda em aberto, o clube não ficou satisfeito com o rendimento da equipe ao longo do ano. Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti também está pressionado.

