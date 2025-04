Sevilla demite técnico após nova derrota no Campeonato Espanhol

O Sevilla anunciou, neste domingo (13), a saída do técnico Xavier García Pimienta. A decisão veio após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Espanhol, a mais recente diante do Valencia, no último sábado (12), na partida de abertura da 31ª rodada de LaLiga.

Diante da má fase, a diretoria do clube se reuniu com urgência e optou pela demissão do treinador.

ℹ️ García Pimienta deja de ser entrenador del Sevilla FC. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 13, 2025

Para o lugar de García Pimienta, o clube apostará em um velho conhecido: Joaquín Caparrós, de 69 anos. Ele já assumiu o time em momentos difíceis em 2018 e 2019, e conseguiu levar o Sevilla às competições europeias nas duas ocasiões. Dessa maneira, Caparrós começa a trabalhar nesta segunda-feira (14), quando o elenco do Sevilla retorna da folga após a partida contra o Valencia.

Atualmente, o Sevilla ocupa a 13ª posição no Campeonato Espanhol, com 36 pontos. A vantagem para o Las Palmas, primeiro time na zona de rebaixamento, é de sete pontos.

