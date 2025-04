Liverpool vence West Ham e está com a mão na taça da Premier League

O Liverpool está com a mão na taça da Premier League e pode ser campeão na próxima rodada. Neste domingo (13), os Reds venceram o West Ham por 2 a 1, em Anfield, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante colombiano Luis Díaz aproveitou assistência de Salah no primeiro tempo e abriu o placar. A partida também marcou o retorno do goleiro Alisson, que teve grande atuação, mas não conseguiu segurar o gol contra de Robertson na reta final da partida. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, Van Dijk confirmou a vitória para os donos da casa.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 76 pontos e abriu 13 de vantagem para o vice-líder Arsenal, que tropeçou no Brentford em casa. Dessa maneira, se o Arsenal não pontuar na próxima rodada e o Liverpool vencer seu compromisso, os Reds confirmam o título da Premier League na próxima rodada, ainda neste mês de abril.

Alisson não entrava em campo com a camisa do Liverpool desde o último dia 11 de março, na partida contra o PSG, quando o time acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Champions. O goleiro sofreu um choque de cabeça na partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia, em 20 de março, pelas Eliminatórias, e, desde então, ficou afastado dos gramados.

Por outro lado, o West Ham faz uma temporada decepcionante e terá que se contentar apenas em lutar pela permanência na elite do futebol inglês. O time caiu para a 17ª posição, com 35 pontos, 14 a mais que o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento.

Liverpool x West Ham

As equipes fizeram um primeiro tempo animado em Anfield. O Liverpool assumiu o controle do jogo, mas o West Ham também levou perigo ao gol defendido por Alisson. Na melhor chance da equipe visitante, Kudus acertou o travessão. Porém, a estrela de Salha brilhou e o egípcio, que renovou recentemente seu contrato, deixou Luis Díaz na cara do gol para abrir o placar.

Na segunda etapa, o grande nome do jogo foi o goleiro Alisson. O brasileiro fez ao menos três defesas difíceis que salvaram o Liverpool em Anfield. O West Ham levou perigo nos contra-ataques e era melhor na partida. Até que, nos momentos finais da partida, os Hammers chegaram ao empate em gol contra de Robertson.

Porém, aos 45 minutos, Mac Allister cobrou escanteio e Van Dijk subiu mais que a zaga adversária e confirmou a vitória do Liverpool. O West Ham ainda acertou a trave nos acréscimos, mas o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

Jogos da 32ª rodada da Premier League 2024/25

Sábado (12/4)

Manchester City 5×2 Crystal Palace

Southampton 0x3 Aston Villa

Nottingham Forest 0x1 Everton

Brighton 2×2 Leicester

Domingo (13/4)

Chelsea 2×2 Ipswich

Wolverhampton 4×2 Tottenham

Liverpool 2×1 West Ham

Newcastle x Manchester United – 12h30

Bournemouth x Fulham – 16h

*Horários de Brasília.

