Fluminense x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Após quase dois anos, Fluminense e Santos se reencontram. A bola rola neste domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. O Tricolor busca a segunda vitória seguida, enquanto o Peixe tenta se reabilitar com o primeiro triunfo. Além disso, o jogo pode marcar o reencontro entre Ganso e Neymar nos gramados.

A Voz do Esporte transmite o clássico a partir das 17h. Diego Mazur narra o embate. Ele terá o suporte de Diogo Martin nos comentários e Lucca Dutra na reportagem. Um trio de respeito para o jogo deste porte.

