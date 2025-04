Real Madrid vence o Alavés e segue na cola do Barcelona

O Real Madrid venceu o Alavés por 1 a 0 neste domingo (13), fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, e segue firme na briga com o Barcelona pelo título de LaLiga. O gol da vitória foi marcado pelo volante Camavinga, ainda no primeiro tempo, momentos antes da expulsão de Mbappé por uma entrada violenta no adversário.

De olho no duelo decisivo contra o Arsenal, pela volta das quartas de final da Champions, o técnico Carlo Ancelotti poupou alguns titulares, como Bellingham e Vini Jr.

Dessa maneira, o Real Madrid chegou aos 66 pontos e manteve a diferença para o Barcelona em quatro pontos. Faltando apenas mais sete jogos para o fim da competição, os dois clubes vão lutar até o fim pelo título do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o Alavés segue na 17ª posição e vai brigar até o fim pela permanência na elite do futebol espanhol. Assim, o time manteve os 30 pontos e agora está com apenas um de vantagem para o Las Palmas, que venceu na rodada e abre a zona de rebaixamento com 29 pontos.

Alavés x Real Madrid

O primeiro gol do time merengue saiu aos 19 minutos com Raúl Asencio, mas foi anulado após revisão do VAR por falta no lance. No entanto, o gol válido veio aos 34, em um belo chute de esquerda de Camavinga de fora da área, sem chances para o goleiro Owono.

Aos 38 minutos, o Real teve uma baixa importante. Mbappé foi expulso após entrada violenta. Inicialmente, o árbitro mostrou cartão amarelo, mas, após recomendação do VAR, trocou para vermelho direto.

Na segunda etapa, aos 25 minutos, o time da casa também ficou com um jogador a menos. Isto porque Manu Sánchez cometeu falta dura e, assim como no lance de Mbappé, o VAR entrou em ação. Dessa forma, o cartão vermelho acabou sendo aplicado após revisão.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Sexta-feira (11/4)

Valencia 1×0 Sevilla

Sábado (12/4)

Real Sociedad 0x2 Mallorca

Getafe 1×3 Las Palmas

Celta de Vigo 0x2 Espanyol

Leganés 0x1 Barcelona

Domingo (13/4)

Osasuna 2×1 Girona

Alavés 0x1 Real Madrid

Betis x Villarreal – 13h30

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 16h

Segunda-feira (14/4)

Atlético de Madrid x Real Valladolid – 16h

*Horários de Brasília.

