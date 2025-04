Newcastle goleia o Manchester United e se consolida no G4

O Newcastle goleou o Manchester United por 4 a 1 neste domingo (13), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, os Magpies deslancharam no segundo tempo e, pela primeira vez desde 1931, venceram o rival tanto no primeiro quanto no segundo turno do Campeonato Inglês. O resultado deixou o clube na quarta posição na tabela da competição, com 56 pontos. O United é o 14º, com 34. Os gols do jogo foram de Barnes (2), Bruno Guimarães e Tonali para os anfiriões, com Zirkee descontando.

Os Magpies voltam a campo quarta-feira (16), novamente em casa, contra o Crystal Palace, pela Premier League. Já o Manchester United encara o Lyon, um dia depois, pela Liga Europa.

Equilíbrio só no placar

Mesmo com o Manchester United tendo mais a bola, principalmente nos minutos iniciais da etapa, foi o Newcastle quem, desde os primeiros minutos, levou mais perigo ao gol adversário. Logo no primeiro minuto, o brasileiro Joelinton marcou, mas o gol foi anulado por impedimento de Trippier na origem da jogada.

Os Red Devils ainda ameaçaram aos 12, em conclusão de Zirkee, mas foram os anfitriões quem abriram o placar. Aos 24 minutos, Alexander Isak recebeu na meia lua, dominou e serviu Tonali, que chutou e fez 1 a 0 para os Magpies.

Mesmo inegavelmente melhor em campo, o Newcastle vacilou aos 36 e os adversários não perdoaram. Diogo Dalot escapou em velocidade e passou para Garnacho chutar de bico e empatar o jogo.

Newcastle domina e goleia

Mal começou o segundo tempo e o Newcastle, em resumo, deu o tom do que viria pela frente. Desse modo, Tino Livramento desceu e passou a Murphy, que cruzou e Barnes conferiu de primeira: 2 a 1. O gol desarticulou totalmente o United, que virou presa fácil. Aos 18, Mazraoui sofreu pressão, Barnes roubou a bola e fez o terceiro.

A vitória, em resumo, virou goleada em outro erro absurdo do sistema defensivo vermelho. O goleiro Bayindir quis sair jogando com os pés tocando a bola pelo alto, Joelinton fez o corte de cabeça e ela, por fim, caiu no pé de Guimarães, que não perdoou e fez o quarto.

Jogos da 32ª rodada da Premier League 2024/25

Sábado (12/4)

Manchester City 5×2 Crystal Palace

Southampton 0x3 Aston Villa

Nottingham Forest 0x1 Everton

Brighton 2×2 Leicester

Arsenal 1×1 Brentford

Domingo (13/4)

Chelsea 2×2 Ipswich

Wolverhampton 4×2 Tottenham

Liverpool 2×1 West Ham

Newcastle 4×1 Manchester United

Bournemouth x Fulham – 16h

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.