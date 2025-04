Colorado Rapids vence com gol de Rafael Navarro e encosta na liderança da MLS

O Colorado Rapids recebeu o San Diego FC, neste sábado (12), pela oitava rodada da MLS e, com direito a gol de Rafael Navarro, ex-Palmeiras e Botafogo, venceu por 3 a 2 o terceiro colocado da Conferência Oeste. Na quarta posição, com 14 pontos, a equipe, que tem o atacante como artilheiro e um de seus principais jogadores, se aproxima do líder Vancouver Whitecaps.

Até aqui, o brasileiro tem quatro gols em oito jogos na Liga norte-americana. Com mais 28 rodadas pela frente e somente cinco pontos de distância do atual líder, Navarro fala sobre suas expectativas para a temporada:

“Fico feliz de ter começado bem o ano e ajudar a equipe com gols. Temos um grupo muito forte e dedicado. No último jogo, não conseguimos levar os três pontos para casa, mas não deixamos isso nos abalar. Hoje, graças a Deus, pude marcar o meu e o time voltou a vencer”, disse.

O Colorado Rapids não vence a MLS desde 2010. Na última temporada, a equipe de Navarro parou nas quartas de final da Conferência Oeste para o LA Galaxy, que acabou levando o título.

“No Brasil, ganhei duas vezes o Brasileirão pelo Palmeiras e uma Supercopa. Quero deixar meu nome marcado aqui também, ajudando a acabar com esse jejum de 15 anos. Sei que o caminho ainda é longo, já que ainda estamos na oitava rodada, mas o time é capaz e nossa torcida merece muito esse título”, afirmou.

Por fim, o Colorado Rapids volta a campo no próximo sábado, dia 19, para enfrentar o Houston Dynamo, fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.