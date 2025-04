Atlético de Madrid x Real Valladolid: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético de Madrid e Real Valladolid se enfrentam, nesta segunda-feira (14), às 16h (de Brasília), na partida de encerramento da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, e os donos da casa ainda sonham com o título de LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético fez uma boa temporada, mas viu tudo desandar nas últimas semanas. A equipe, que chegou a liderar o Campeonato Espanhol, está na terceira posição, com 60 pontos, 10 a menos que o líder Barcelona. Contudo, em caso de vitória nesta segunda-feira, os Colchoneros podem recolocar a diferença em sete pontos e seguem vivos na briga pelo título.

Contudo, o técnico Diego Simeone terá três desfalques importantes para o jogo desta segunda-feira. Samuel Lino e Rodrigo De Paul, com problemas físicos, estão fora, enquanto Ángel Correa, suspenso, é outra baixa confirmada.

A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno do zagueiro José Giménez.

Como chega o Real Valladolid

Por outro lado, o Real Valladolid é o time com a pior campanha de LaLiga e vem de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Espanhol. O clube, que tem Ronaldo Fenômeno como dono, fez uma péssima temporada e tem apenas 20 pontos.

Para piorar a situação, o Real Valladolid não poderá contar com Mario Martin, suspenso. Além disso, Karl Hein e Florian Grillitsch serão reavaliados antes do jogo e aparecem como dúvidas.

Por fim, a única coisa para se comemorar são os retornos de David Torres e Javi Sanchez.

Atlético de Madrid x Real Valladolid

31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: segunda-feira, 14/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Metropolitano, em Madri (ESP).

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Galan; Simeone, Llorente, Barrios, Gallagher; Álvarez, Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Real Valladolid: Ferreira; Candela, Torres, Okzacar, J Sanchez; I Sanchez, Nikitscher, Tuhami, Moro; Sylla, Latasa. Técnico: Álvaro Rubio.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (ESP).

