Benfica leva gol nos acréscimos e tropeça em casa diante do Arouca

O Benfica teve chences de construir uma vitória tranquila no primeiro tempo, mas as desperdiçou e foi castigado nos acréscimos do segundo, sofrendo um duro golpe com o gol do empate do Arouca. Desse modo, empatou em casa por 2 a 2 e deixou a liderança do Campeonato Português nas mãos do Sporting, pelos critérios de desempate.

Com o ponto amargo, os conquistados, os Encarnados chegaram aos 69os mesmos do rival Sporting, após 29 rodadas da competição. O revés deixou o Arouca em 12º, somando 30. Kokçu e Pavlidis marcaram para os anfitriões, enquanto Yalcin e o brasileiro Weverson fizeram os gols do adversário.

Os próximos jogos de ambas as equipes ocorrem no próximo sábado (19). Fora de casa, o Benfica enfrente o Vitória de Guimarães, quanto o Arouca recebe o Estrela da Amadora.

Festival de gols perdidos

Como era esperado, a partir do apito inicial o Benfica pressionou o adversário. Tanto que, com apenas 16 minutos de bola rolando, as Águias haviam criado quatro chances de abrir o placar: Akturkoglu, Tomás Araújo, Otamendi e Dante, quase marcando contra, estiveram perto do primeiro gol. Ademais, foram sete escanteios a favor dos anfitriões nesse espaço de tempo.

O ânimo inicial, todavia, arrefeceu. Em seguida, aos 19, Sylla chitou da entrada da área e obrigou o goleiro ucraniano Trubin a impedir um golaço. Perto do fim, o Benfica voltou a ameaçar em chute de Pavlidis que explodiu na trave.

Benfica sofre duro castigo

A primeira grande oportunidade da segunda parte é do Arouca! Pedro Santos conduziu, deu em Yalçin e o avançado rematou para defesa atenta do ucraniano. Em seguida, novamente Trubin evitou o gol dos visitantes, desta vez em arremate de Trezza.

O castigo ao Arouca, todavia, não tardou. Aos 15, Kokçu arriscou de fora da área e abriu o placar. Os visitantes, todavia, não desistiram e chegaram ao empate. Otamendi derrubou Jason na área e, aos 26, Guven Yalcin converteu.

Mesmo sem jogar bem, o gol da vitória dos Encarnados veio aos 34 minutos, com Pavilidis completando cobrança de escanteio de cabeça, sem chances para o goleiro Manti. Já nos acréscimos, o brasileiro Weverson marcou o segundo do Arouca e causou um enorme anticlímax no Estádio da Luz.

Jogos da 29ª Rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (12/4)

Gil Vicente 0x1 Vitória de Guimarães

Sábado (12/4)

Famalicao 3×0 Estoril

Boavista 0x1 Nacional

Casa Pia 0x1 Porto

Santa Clara 0x1 Sporting

Domingo (13/4)

Estrela da Amadora 0x1 Farense

Benfica 2×1 Arouca

Braga x SAD

Moreirense x Rio Ave

