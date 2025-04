Artilheiro no Cruzeiro, Gabigol pode igualar gols pelo Flamengo em 2024 contra o São Paulo

O histórico de Gabigol contra o São Paulo pode ajudar o Cruzeiro para voltar a vencer e, de quebra, ainda igualar o número de gols que o atacante marcou na última temporada pelo Flamengo.

Artilheiro da Raposa no ano, Gabigol é titular absoluto da equipe e soma sete gols em 11 partidas. No ano passado, com o Rubro-Negro, ele marcou oito vezes em 38 jogos. Vale ressaltar, portanto, que o atacante começou como titular apenas 13 vezes ao longo da temporada passada. Mesmo com lesão de Pedro, Gabi ‘amargou’ no banco de reservas até a chegada do técnico Filipe Luís.

Além disso, o São Paulo é uma das principais vítimas do jogador na carreira: são oito gols em 27 confrontos. Ele só balançou mais as redes contra o Fluminense e Palmeiras (14) e Athletico-PR (11).

Dos oito gols, seis foram marcados em partidas no Morumbis, onde as equipes se enfrentam neste domingo (13). Três ele marcou quando defendia o Flamengo e três quando ele defendia o rival, Santos. Além disso, pelos dois times, foi algoz do São Paulo, no estádio do Tricolor, em duas semifinais de Copa do Brasil: 2015 e 2022.

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), no Morumbis, às 17h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.