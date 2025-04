Lazio e Roma empatam no Derby della Capitale

Lazio e Roma empataram por 1 a 1 neste domingo (13), no Estádio Olímpico de Roma, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, ambas as equipes mantiveram suas posições na tabela de classificação. Os biancocelestes estão em sexto lugar, com 56 pontos. Já os Giallorossi ocupam uma posição a baixo, com dois pontos a menos.

A Lazio volta a campo na próxima quinta-feira (17), em confronto com o Bodø/Glimt pela Liga Europa. Dois dias depois, pelo Campeonato Italiano, a Roma recebe o Verona.

Lazio cria mais

A Lazio, mandante do clássico, foi melhor na primeira etapa e poderia deixar o campo com a vitória parcial. Logo aos seis minutos, Romagnoli cabeceou e o goleiro Svilar fez milagre. o arqueiro voltou a salvar a Roma novamente aos 22 e aos 36, ambas as vezes em grandes arremates de Isaksen.

Os romanistas ameaçaram apenas aos 18 minutos, em cabeçada de Mancini que Mandas desviou para escanteio.

Jogo cresce no segundo tempo

Logo no primeiro lance da segunda etapa, a Lazio abriu o placar. Após falta da esquerda, Romagnoli cabeceou e fez 1 a 0. O gol despertou a Roma, que passou a buscar o empate e, novamente em cabeçada de Mancini, Mandas trabalhou e jogou para fora.

De tanto insistir, a Roma chegou ao gol de igualdade com Matías Soulé, que arrematou forte no travessão e a bola quicou dentro da meta do goleiro biancoceleste. O segundo gol da Lazio, por fim, quase saiu aos 31, em finalização de Pedro que Svilar mandou para escanteio.

Até o apito final, as equipes altenaram momentos de domínio, mas não mexeram mais no marcador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.