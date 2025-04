Bahia e Mirassol ficam no empate na Arena Fonte Nova pelo Brasileirão

O Bahia empatou com o Mirassol por 1 a 1 na tarde deste domingo (13), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gabriel e Erick Pulga.

Vale destacar, portanto, que desde 2012 que o Bahia não ficava as três primeiras rodadas sem vencer. Este ano, são três empates até aqui: Corinthians, Santos e Mirassol.

Dessa forma, as equipes seguem sem vencer na competição. O Bahia, portanto, somou mais um ponto. Chegou aos três, mas ficou em 14° lugar. Por outro lado, o Mirassol chegou a dois pontos e subiu para a 16° posição.

Lá e cá

O Mirassol começou a partida pressionando a saída de bola do Bahia. Assim, aos dois minutos, Jean Lucas foi desarmado no campo de defesa e a bola chegou em Cristian, que arriscou de fora da área. A bola passou à direita do gol de Ronaldo. Aos 16 minutos, portanto, saiu o gol dos visitantes. Lucas Ramon cruzou e Gabriel se antecipou a David Duarte e mandou a bola para o fundo do gol.

Depois de abrir o placar, o Mirassol recuou e o Bahia cresceu na partida, pressionando até chegar o gol de empate aos 38, depois de um escanteio. Luciano Juba cruzou na segunda trave e Pulga, sozinho, deixou tudo igual no placar.

Teve gols, mas anulados

O início do segundo tempo começou como terminou o primeiro: com o Bahia pressionando no ataque. Assim, aos dois minutos, depois de uma cobrança de escanteio, David Duarte balançou as redes. No entanto, o zagueiro estava adiantado e foi marcado o impedimento. Minutos depois, Gilberto teve uma nova oportunidade de virar o placar, mas jogou pra fora.

Aos 19 minutos, quem teve uma boa chance de marcar o segundo foi o Mirassol. Uma boa jogada de Iury Castilho, que tinha acabado de entrar, pela esquerda. Ele tocou para o meio da área, Danielzinho fez corta-luz, e Cristian pegou de primeira. Ronaldo fez uma defesa espetacular para evitar o gol. Logo na sequência, o goleiro fez mais uma boa defesa em nova finalização do atacante.

A partida ficou aberta, com as duas equipes buscando o gol da vitória. O Mirassol até conseguiu marcar, com Iury Castilho, mas ele estava impedindo e o gol foi anulado.

O Bahia voltou a pressionar, assim como no final do primeiro tempo e teve algumas oportunidades de sair com a vitória, mas não conseguiu matar o jogo – e contou com a sorte para não sair com a derrota. Em um contra-ataque, aos 48, Edson Carioca finalizou na trave.

Próximos compromissos

O Mirassol recebe o Grêmio, na quarta-feira (16), às 19h. Por outro lado, o Bahia entra em campo na quinta-feira (17), às 19h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Ambas as partidas são válidas pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

BAHIA 1 X 1 MIRASSOL

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias, 30’/2°T), Kanu (David Duarte, 12’/1°T), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick, 30’/2°T), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly, 20’/2°T); Ademir (Kayky, 30’/2°T), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges (Reinaldo, 34’/2°T); Neto Moura, José Aldo, (Roni, 17’/2°T) Danielzinho e Gabriel (Maceió, 17’/2°T); Cristian (Edson Carioca, 34’/2°T) e Clayson (Iury Castilho, 17’/2°T). Técnico: Rafael Guanaes

Gol: Gabriel, 16’/1°T (0-1), Erick Pulga, 38’/2°T (1-1)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: João Victor, Clayson, Roni, Iury Castilho (MIR), Caio Alexandre, Gilberto (BAH)

Carão vermelho: