Corinthians terá retorno de jogadores para confronto contra o Fluminense

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, vai poder contar com alguns retornos importantes no setor defensivo para o duelo contra o Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o zagueiro Gustavo Henrique vão estar à disposição do treinador. A dupla vai estar recuperada dos problemas musculares que os deixaram de fora das últimas partidas e, dessa forma, podem pintar na lista de relacionados.

Gustavo Henrique é titular na zaga do Timão. Ele trata um incômodo muscular na coxa direita desde o início do mês. Assim, ele ficou de fora de três jogos em sequência. Por conta disso, o time paulista precisou fazer alterações na linha de defesa e a equipe sentiu o desfalque. Aliás, Emiliano Díaz comentou sobre a ausência.

“É o mais alto entre os zagueiros, não temos uma cura para quando não o temos disponível”, disse.

Por outro lado, Angileri desfalcou a equipe nos últimos quatro jogos por conta de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. No entanto, ele vem evoluindo no tratamento e vai estar liberado para treinar com bola no início desta semana.

Por fim, Ramón Díaz ainda pode contar com o retorno de Coronado. Ele trata de um trauma no ombro, mas ainda é dúvida. Ele vai passar por testes nos próximos dias para avaliar as condições de jogo. Após a derrota no clássico para o Palmeiras por 2 a 0, o Corinthians recebe o Fluminense na Neo Química Arena na próxima quarta-feira (16), às 19h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

