CBF divulga áudio do VAR do gol anulado de Vitor Roque no clássico entre Palmeiras e Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da conversa entre o Wagner Reway, responsável pelo VAR, e o árbitro Rafael Klein no lance do gol anulado de Vitor Roque, no clássico entre Palmeiras e Corinthians.

O atacante balançou as redes após o cruzamento de Estevão, mas o VAR chamou o árbitro para um impedimento. Gustavo Gómez estava em posição irregular e o juiz definiria se ele participou ou não da jogada. O lance aconteceu no segundo tempo, quando o Verdão já vencia por 2 a 0. Aliás, os gols foram marcados por Piquerez e Emiliano Martínez ainda no início do primeiro tempo.

“Ele interfere na jogada. Recomendo revisão para possível impedimento”, disse Wagner. Já com Rafael Kein no monitor, ele continuou: “O (Gustavo) Gómez tá aí e eu vou soltar devagar para vocês verem a posição dele, tá?”, disse.

Dessa forma, a conversa continuou: “Ele chega a se tocar, ele chega a se tocar”, disse outro membro da cabine do VAR. Na sequência, Klein se manifestou: “Ele tem contato com o defensor, meu”, disse. No fim, tomou a decisão de anular: “Ok, eu vou voltar com tiro livre indireto aqui no bico da área”, completou.

Vale ressaltar, portanto, que esse seria o primeiro gol do jogador com a camisa do Verdão. Logo depois do lance, portanto, Vitor Roque deixou o campo para a entrada de Paulinho, que assim como o camisa 9, é uma das principais contratações do Palmeiras para a temporada. Ele estava se recuperando de uma lesão que sofreu no ano passado, quando ainda defendia o Atlético Mineiro.