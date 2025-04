Em jogo travado, São Paulo e Cruzeiro ficam no empate no Morumbis

São Paulo e Cruzeiro ainda seguem em um momento complicado na temporada. Na tarde deste domingo (13), as equipes ficaram no empate em 1 a 1, no Morumbis, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor chegou ao terceiro empate no torneio, sem vitórias e ocupando apenas a 15ª posição. Já o Cabuloso marca quatro pontos na tabela e está na 11ª posição.

Na próxima rodada, o São Paulo visita o Botafogo na quarta-feira (16), às 19h. Já na quinta (17), o Cruzeiro recebe o Bahia, às 21h30, no Mineirão.

Primeira etapa sem criatividade

Os primeiros 45 minutos de partida não tiveram muita emoção. O Cruzeiro optou por uma estratégia mais defensiva, que barrou o ataque Tricolor, que pouco conseguiu fazer. A única chegada foi com Ferreira, que fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e chutou pela rede do lado de fora. Do outro lado, a Raposa pouco ameaçou e Rafael participou pouco da partida.

São Paulo sai na frente e Cruzeiro empata

Logo no começo do segundo tempo, o que faltou na primeira etapa, aconteceu de forma fatal. Cédric Soares recebeu de Marcos Antônio e deu um cruzamento na cabeça de Ferreira, que cabeceou para abrir o placar. Na sequência, o Cruzeiro também teve sua primeira grande oportunidade. Lucas Silva cabeceou para o meio da área e Villalba mandou no travessão.

Na segunda, a Raposa não perdoou. Após cobrança de escanteio, Kaiki Bueno cabeceou para o meio da área e Kaio Jorge chutou por entre as pernas de Rafael para empatar. Depois do empate, o jogo caiu muito. A única chega de perigo aconteceu apenas nos acréscimos, quando Fagner cruzou, a bola desviou e Rafael teve que espalmar para fora.

SÃO PAULO 1 X 1 CRUZEIRO

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/04/2025, às 17h30 (de Brasília)

Público Total: 37.566 torcedores

Renda:R$ 1.834.528,00

Local: Estádio do Morumbis – SP

Gols: Ferreira, 6’/2ºT (1-0); Kaio Jorge, 19’/2ºT (1-1)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell, 31’/2ºT); Alisson (Bobadilla, intervalo), Marcos Antônio, Lucas Ferreira e Luciano (Matheus Alves, intervalo); Ferreira (Ryan Francisco, 31’/2ºT) e André Silva. Técnico: Maxi Cuberas

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bueno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace, 31’/2ºT), Christian (Dudu, 20’/2ºT) e Matheus Pereira (Eduardo, 40’/2ºT); Kaio Jorge (Lautaro Díaz, 40’/2ºT) e Vanderson (Marquinhos, 40’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Alisson, Enzo Díaz, André Silva, Marcos Antônio e Matheus Alves (SPFC); Kaiki Bueno, Kaio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Romero, Fagner e Fabrício Bruno (CEC)

