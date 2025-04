Com Arrascaeta versão artilheiro, Flamengo bate Grêmio e vira líder do Brasileirão

Com gols de Arrascaeta – um em cada tempo , o Flamengo derrotou por 2 a 0 o Grêmio neste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, coloca os rubro-negros na liderança com os mesmos sete pontos do Palmeiras, mas em vantagem nos critérios de desempate.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando recebe o Juventude às 21h30 9de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, porém mais cedo, às 19h, o Grêmio visita o Mirassol no interior paulista.

Erros gremistas, e Arrascaeta definidor

Logo no primeiro contra-ataque que teve, o Flamengo abriu o placar aos três minutos. Michael fez ótimo passe no meio da defesa e na tentativa de cortar, Edenilson tirou Wagner Leonardo da jogada. Melhor para Arrascaeta, que invadiu a área sem marcação e driblou Tiago Volpi. Em desvantagem no placar, os gaúchos pecaram na falta de encaixe na marcação, em especial no meio-campo. Do meio para frente também foram mal com vasta lentidão e erros de passes. Quando os anfitriões incomodaram um pouco a retaguarda rubro-negra, foram em jogadas individuais de Braithwaite.

Mais objetivo, o time comandado por Filipe Luís apostou em acionar Arrascaeta geralmente nas costas de Camilo. Aos 22′, o Flamengo ficou perto de ampliar quando o uruguaio serviu Bruno Henrique, que teve espaço mas perdeu o tempo da jogada, facilitando a defesa em Volpi em finalização com pouco ângulo.

Arrasca repete a dose

Na volta do intervalo, os pouco mais de 20 mil gremistas presentes se esforçaram para recolocar os donos da casa na partida. Mas, apesar da maior posse de bola, o time não conseguiu chegar ao empate. Para piorar a situação, dos gaúchos, o ex-gremista Everton Cebolinha, um dos que entraram na segunda etapa, fez excelente jogada após receber pressão dupla na linha do meio. Mesmo caído, o atacante conseguiu passe, e Arrascaeta correu livre até invadir a área e deslocar Tiago Volpi, aos 21′. A paritr daí, o Grêmio tentou o abafa em aproximação da área, mas o Flamengo levou a melhor nos duelos para conseguir uma grande resultado fora de casa.

GRÊMIO 0x2 FLAMENGO

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/4/2025 (domingo)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 23.367 presentes (23.063 pagantes) / R$ 1.434.289,00

Gols: Arrascaeta, 3’/1ºT (0-1); Arrascaeta, 21’/2ºT (0-2)

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson, 26’/1ºT), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi, 29’/2ºT), Edenilson (Amuzu, 15’/2ºT), Villasanti e Cristaldo (Monsalve, 30’/2ºT); Braithwaite e Pavón (Alysson, 29’/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz (Juninho, 40’/2ºT), Gerson (Plata, 18’/2ºT) e Arrascaeta (Luiz Aráujo, 39’/2ºT); Bruno Henrique (Allan, 39’/2ºT) e Michael (Everton Cebolinha, 18’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Edenilson (GRE)/ Pulgar, De La Cruz (FLA)

Cartão Vermelho: –

