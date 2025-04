Leo Jardim justifica ausência de Gabigol em empate entre Cruzeiro e São Paulo

A ausência de Gabigol no empate em 1 a 1 com o São Paulo, na tarde deste domingo (13), em pleno MorumBIS, chamou atenção da escalação ao fim da partida. Afinal, trata-se de um algoz dos tricolores na capital paulista, mas que acabou preterido pela estratégia técnica de Leo Jardim para o confronto. O treinador promoveu mudanças em todos os setores de campo do Cruzeiro, além do ataque.

A sacada de Gabigol evidentemente despertou mais atenção à mídia esportiva. Não à toa, se tornou pauta logo no início da coletiva de imprensa do técnico celeste. Jardim fez questão de enaltecer o camisa 9, justificando sua decisão baseado à estratégia de jogo.

“Sou muito fã do Gabriel! Um finalizador nato, jogador que gosto e já gostava principalmente quando estava no Flamengo. Em um jogo dessas características, porém, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso contra o Inter, um jogo mais de transição, velocidade e ataque a primeira bola”, e prosseguiu:

“Ele está mais a vontade num modelo diferente, com dois avançados. O vejo como um segundo avançado de grande qualidade. Hoje essa não foi a estratégia, por esta razão ele ficou fora. Mas como disse, um jogador de grande qualidade”, pontuou.

Pressão no Cruzeiro

O técnico, que vinha de três derrotas consecutivas, disse que ainda tem buscado se adaptar ao ritmo do futebol nacional. O empate aliviou o cenário, mas ampliou seu jejum à frente do clube.

“Primeiro lugar que, no Brasil, estou me adaptando. Pressão todo dia. O futebol brasileiro vive dessa emoção à flor da pele, logo na quarta rodada. Eles sabem disso. Mas os jogadores tiveram atitude dentro do campo, que acho que os profissionais devem fazer. Não se joga falando. Trabalhei com um jogador do Botafogo em Dubai, que falava que até papagaio fala”, disse Jardim.

E reiterou suas pretensões no clube. “Minha ideia base de competição, de alto nível, que agride adversário. Quando não tem posse, que agride em bloco. Quando tem, ataca. Os jogadores estão de parabéns. Quem viu o jogo, gostou da competitividade”.

Próximo compromisso

Com o resultado, o time celeste chegou às 12ª colocação, com quatro pontos – de 12 disputados. O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira (17), para enfrentar o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão. As equipes vão medir forças no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

