Improdutividade na criação passa a preocupar Renato Paiva: ‘Interessa a posse que termine jogadas’

O Botafogo teve posse de bola, mas não foi efetivo na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. A convicção do técnico Renato Paiva liga um alerta no time alvinegro para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, o treinador exige que o jogo de controle sobre o adversário resulte em mais finalizações a gol, o que não tem ocorrido.

“Trabalharemos em cima do que estamos a trabalhar, continuar na questão da nossa posse de bola ser mais duradoura, mais completa, para ser depois mais efetiva, para que a nossa posse termine em jogadas de finalização. Contra o Bragantino, tivemos 60 e muitos por cento de posse de bola, mas as finalizações não são tantas. A mim não me interessa ter essa posse de bola, para ser honesto, e sim uma posse que termine as jogadas e que possa acabar o jogo com 10 finalizações, 12, 15, o que seja. O Bragantino foi muito competitivo e dificultou muito a nossa forma de jogar”, iniciou o comandante.

Embora esteja satisfeito com o setor defensivo alvinegro, Renato Paiva deixou claro que a atenção especial será nos acertos ofensivos para o duelo diante do São Paulo, na próxima quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos.

“Voltamos a estar compactos na defesa. Assim, concedemos poucas oportunidades ao Bragantino, que fez um gol de bola parada e que não é bola parada. É um gol que não podemos nem devemos sofrer. Defensivamente vamos respondendo, porque não deixamos que o adversário tenha muitas oportunidades e às vezes as chances que eles têm são numa outra perda de bola que permita um contra-ataque”, disse para, logo em seguida, concluir:

“Estou mais preocupado neste momento na questão ofensiva. Gerar, gerar, gerar, criar, criar e finalizar, isso é aquilo que define uma equipe que quer ser campeã. Uma equipe que quer ser campeã tem que chegar muitas vezes ao gol adversário para marcar muitos gols. Porque essa história de ser muito efetivo, vai lá duas vezes e faz um gol, isso não acontece muitas vezes”.

