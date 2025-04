Atlético busca empate contra o Vitória, e times seguem sem vencer no Brasileirão

O Atlético chegou a ficar duas vezes em desvantagem no placar, mas buscou o empate por 2 a 2 com o Vitória na noite deste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram no segundo tempo. Fausto Vera e Igor Gomes anotaram para os donos da cas, enquanto Lucas Halter e Matheuzinho marcaram para os visitantes.

Primeiro tempo

O Atlético teve o domínio das ações e criou oportunidades diante de um Vitória que ficou no aguardo de contragolpes. O lance de maior destaque do Galo saiu dos pés de Hulk, que limpou dentro da área e finalizou com força para excelente defesa de Arcanjo. Na reta final da da primeira etapa, o time baiano buscou maior posse de bola e, assim, se tornou mais perigoso. Além de frear o ritmo alvinegro, quase balançou a rede com Janderson em míssil que raspou a trave do goleiro Éverson.

Segundo tempo

O Vitória voltou do intervalo com Ryller no lugar de Oliveira em troca de volantes. Logo aos dois minutos, Lucas Halter cabeceou firme após cruzamneto de Mosquito pela esquerda e não deu chances para Everson. Pressionado por ainda não saber o que é vener no campeonato, o Galo se lançou para frente e chegou ao empate com Fausto Vera. O argentino recebeu de Iván Román dentro da área e mandou de cabeça no contra-pé de Arcanjo.

O Leão baiano não se deixou abater e voltou a ficar em vantagem no placar. Aos 19′, Matheuzinho pegou rebote após finalização em cima de Everson e mandou para a rede. O Atlético voltou a fazer blitz após sofrer o segundo gol e foi recompensado aos 41′. Após escanteio e um bate rebate na área, Arcanjo defendeu finalização, mas as bola foi para dentro da área. Mesmo cabeceando fraco, Igor Gomes viu a bola bater na trave e Lucas Arcanjo tirar já de dentro do gol. O Galo chegou ao empate e tentou uma virada que não se confirmou em campo.

ATLÉTICO 2×2 VITÓRIA

3ª rodada – Brasileirão Série A

Data: 13/4/2025 (domingo)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Gols: Lucas Halter, 2’/2ºT (0-1); Fausto Vera, 12’/2ºT (1-1); Matheuzinho, 19’/2ºT (1-2); Igor Gomes, 41’/2ºT (2-2).

ATLÉTICO: Everson; Natanael (João Marcelo), Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera (Bernard), Rubens (Gabriel Menino) e Scarpa (Igor Gomes); Cuello, Hulk e Rony. Técnico: Cuca

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira (Ricardo Ryller), Baralhas (Pepê) e Matheuzinho; Erick (Carlos Eduardo), Janderson e Gustavo Mosquito (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Arana, Bernard (CAM); Cáceres, Willian Oliveira, Janderson (VIT)

