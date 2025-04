De volta aos gramados, Neymar cobra personalidade ao Santos após derrota no Maracanã

Intensidade, polêmica e frustração: assim ficou marcado o retorno de Neymar aos gramados após 42 dias de recuperação de uma lesão na coxa. O sentimento de alívio e desfrute acabou ofuscado pelo de frustração com o gol da vitória do Fluminense, no minuto final do jogo. “Faltou ter um pouco mais de personalidade, de ir pra cima”, cobrou o astro em seu primeiro discurso após a volta.

Neymar falou sobre a experiência de estar de volta em campo, mas deu foco ao novo tropeço santista no Brasileirão. “Feliz, obviamente, de voltar a jogar. Amo jogar futebol, isso que amo fazer. Mas com relação ao jogo, mais uma vez, a gente cometeu um vacilo”, afirmou o jogador em tom crítico.

O camisa 10 entrou no lugar de Thaciano, no intervalo, e teve uma atuação movimentada. Foi, inclusive, um dos poucos responsáveis por dar mais dinamismo ao setor ofensivo do Santos. Embora não tenha marcado gols ou dado assistências, tentou construir jogadas e chamar a responsabilidade em busca da vitória. O atacante também foi alvo de faltas constantes e, em um dos lances mais polêmicos do confronto, acabou advertido com cartão amarelo por deixar o braço no rosto de Samuel Xavier em uma disputa.

O astro contestou a marcação e alegou não ter acertado o adversário — lance que resultou numa discussão com o lateral do Fluminense. Minutos depois, não ironicamente, Samuel Xavier garantiu a vitória tricolor no apagar das luzes no Maracanã, aos 50′.

Cautela médica

Ele havia disputado sete partidas pelo Santos no Campeonato Paulista, com três gols e três assistências, antes de sofrer uma lesão na coxa esquerda nas quartas de final do estadual, no dia 2 de março. Exames identificaram um edema na região posterior da coxa, o que exigiu um período de recuperação mais longo que o inicialmente previsto.

Conforme decisão do departamento médico, o clube optou por um protocolo de recuperação mais cauteloso desta vez, diferente do adotado quando o jogador chegou. A prioridade foi assegurar a recuperação total da lesão, aliada a um trabalho de fortalecimento muscular, a fim de evitar novos afastamentos.

O retorno do craque ocorreu após 42 dias afastado dos gramados, período em que se envolveu em polêmicas extracampo e em compromissos relacionados à Kings League, competição alternativa que atraiu sua atenção. Eventualmente, sua reestreia oficial gerou grande expectativa, tanto pela possibilidade de impulsionar o elenco quanto pela simbologia de seu retorno à Vila Belmiro. Contudo, a performance coletiva aquém das expectativas ofuscou a celebração.





Neymar está à disposição

Apesar do longo período de inatividade e do retorno recente aos treinos, o astro garantiu que está pronto para jogar sempre que necessário. “Eu vou continuar a jogar. Desde que voltei, estou à disposição suficiente, mas obviamente respeitando o treinador”, disse em entrevista após o apito final.

O próximo compromisso do Santos está marcado para quarta-feira (16) diante do Atlético-MG, na Vila Belmiro. O confronto acontece pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no qual figura na 18ª colocação neste momento.

