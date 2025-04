Quinteros minimiza vaias e critica pênalti não marcado: ‘A torcida apoiou’

A torcida do Grêmio protestou após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo (13), em plena Arena, pela terceira rodada do Brasileirão. O técnico Gustavo Quinteros, em coletiva pós-jogo, porém, revelou não ouvir as reclamações do torcedor ao apito final. Além disso, o treinador, pressionado pelos resultados ruins, reclamou da arbitragem em um possível pênalti de Gerson, ainda no primeiro tempo.

“Sabemos que temos momentos que não estamos bem, ficamos abaixo. Mas o pênalti de hoje foi muito mais claro que o de Esteves no outro jogo (contra o Ceará). Não sei por que não deram, talvez pelo nome do rival, não sei”, reclamou, em tom irônico.

O comandante, então, falou sobre a infelicidade durante o jogo. Afinal, a equipe levou um gol logo cedo, quando Arrascaeta aproveitou falha de Edenílson, aos 3′. O uruguaio voltaria a marcar na etapa final, selando a vitória rubro-negra em solo gaúcho.

“Foi um jogo ante um rival que joga muito bem, tem muita hierarquia. Lamentavelmente, fizeram o primeiro gol numa jogada de rebote que Edenilson corta o atacante rival. Foi um golpe muito duro. Depois o time fez esforço, correu, criamos um par de arremates, um par de cruzamentos. No segundo tempo nos ganharam num duelo defensivo que nos fizeram o gol. Mas os jogadores se esforçaram muito contra um adversário muito forte. Lamentavelmente, não demos liga”, afirmou Quinteros.

‘Não escutei reprovação’, diz Quinteros

Quinteros refutou sobre vaias da torcida do Grêmio, já que, segundo o próprio, os presentes na Arena torceram pelos 90 minutos. Ele novamente relembrou do duelo com o Ceará, quando o Tricolor perdeu no Castelão por 2 a 0, na segunda rodada.

“Hoje escutei a torcida torcer todo o jogo, não escutei a reprovação. A verdadeira torcida sempre apoia. Queríamos ganhar, mas não é fácil ganhar do Flamengo, o problema foi o jogo anterior (contra o Ceará). Os jogadores fizeram todo o esforço, mas era uma equipe de hierarquia”, encerrou.

