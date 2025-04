Saiba como foram os jogos deste domingo (13/4) pela segunda rodada da Série B

A segunda rodada da Série B terminou neste domingo (13) com três jogos, e a competição tem mais um time 100% após dois jogos. Afinal, com direito a gol à la Ronaldinho, o CRB bateu o Athletic, fora de casa, e conquistou sua segunda vitória. O Remo, com gols de Pedro Rocha, venceu o América-MG, enquanto Botafogo-SP e Atlético-GO ficaram no 1 a 1.

Ex-jogadores do Flamengo marcam em MG

Na Arena Independência, o novato Athletic não foi páreo ao CRB, perdendo por 2 a 1. Lincoln, ex-Flamengo, até deixou o time da casa na frente, quando abriu o placar, aos 29′ do primeiro tempo. O Galo, porém, foi guerreiro e buscou a virada com dedo do técnico Eduardo Barroca. O treinador colocou Gegê e Douglas Baggio a campo, e ambos fizeram os gols da virada.

Gegê, aos seis da etapa final, marcou um golaço de falta, cobrando por falta da barreira e deixando tudo igual. Já nos acréscimos, Douglas Baggio recebeu em profundidade, invadiu a área e tocou no canto do goleiro, virando o jogo. O CRB fica em terceiro, com seis pontos, enquanto o Athletic é o lanterna, sem ponto e com três gols negativos de saldo.

Remo faz a festa da torcida

No Mangueirão abarrotado, o Remo não tomou conhecimento do América-MG para conhecer sua primeira vitória na competição. Pedro Rocha, aos 13′ do primeiro tempo, e aos 3′ do segundo, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. Com a vitória, o time paraense fica em sexto, com quatro pontos. O Coelho, por sua vez, fica em 11º, com três.

Gol no apagar das luzes

Fechando a rodada, o Atlético-GO conseguiu buscar o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP no apagar das luzes em Ribeirão Preto. Alexandre Jesus abriu o placar para os donos da casa, ainda no primeiro tempo. Aos 44′ da etapa final, porém, Martínez, que acabara de entrar, aproveitou cobrança de lateral, surpreendeu a zaga e tocou na saída do goleiro. O Dragão é o quinto, com quatro pontos, enquanto a Pantera busca sua primeira vitória: é 14º, com um.

