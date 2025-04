Universidad de Chile tenta repatriar Alexis Sánchez

Um dos maiores jogadores da história do futebol chileno, Alexis Sánchez é alvo da Universidad de Chile para a próxima janela de transferências, em junho. A informação sobre tal movimento vem de um veículo responsável por cobrir o dia a dia do atual clube do atacante andino, a Udinese.

De acordo com o portal Mondo Udinese, soa como cada vez menos provável a continuidade de Alexis na representação italiana. Principalmente, quando se olha o alto custo em comparação ao período que o jogador de 36 anos esteve disponível para atuar. Desde agosto de 2024, foram somente dez jogos onde não marcou ou deu assistências.

Neste momento, inclusive, ele se recupera de lesão muscular na perna esquerda onde a avaliação inicial era de que ele perderia o restante da temporada 2024/2025. Algo que aumenta a chance de seu contrato, com validade até junho de 2026, ter o fim antecipado por parte da diretoria do clube de Udine.

Em meio a esse cenário, integrantes da Universidad de Chile já teriam até mesmo feito uma aproximação direta com Alexis para saber a viabilidade do negócio. Com a ciência, evidentemente, de que esforços financeiros precisariam ser feitos para arcar com uma contratação dessa envergadura.

Trunfo emocional

É verdade que, antes de rumar para o exterior, o maior artilheiro da história da seleção do Chile teve passagens consistentes por Cobreloa e Colo-Colo. Todavia, em entrevistas, dois nomes que tiveram contato próximo com Alexis ao longo da carreira afirmam que ele é fã do Azul Azul. São os casos de Luis Fuentes, técnico do avante ainda nos tempos de Cobreloa, e Mauricio Isla, companheiro de Sánchez na seleção e na Udinese.

O movimento também tem apoio no momento vivido pelo clube capitalino na temporada. Apesar do início irregular no Chileno, os dois triunfos na Libertadores contra Botafogo e Estudiantes colocaram a equipe mais próxima de disputar as oitavas de final do torneio continental. Algo, aliás, que não ocorre desde 2012.