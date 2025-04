Vegetti, do Vasco, entra no top 20 de estrangeiros com mais gols pelo Brasileirão

Além do argentino, Arrascaeta (Flamengo), Germán Cano (Fluminense), Calleri (São Paulo) e Ángel Romero (Corinthians), presentes na lista, estão em atividade. O líder do ranking é Petkovic, que marcou 84 gols no Brasileirão entre passagens por Flamengo, Vasco, Vitória, Fluminense, Santos, Atlético-MG, etc.

Por fim, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, será mais uma chance do argentino avançar neste seleto grupo e ajudar os comandados do técnico Fábio Carille a seguir no G4 da competição.

Estrangeiros artilheiros do Brasileirão

1º – Petkovic (sérvio) – 84

2º – Arrascaeta (uruguaio) – 62

3º – Guerrero (peruano) – 56

4º – Cano (argentino) – 54

5º – Aristizábal (colombiano) – 48

6º – D’Alessandro (argentino) – 41

7º Calleri (argentino) – 40

8º – Barcos (argentino) – 38

9ª – Fischer (argentino) – 37

10º – Conca (argentino) – 36

11º – Marcelo Moreno – 34

12º – Arce (paraguaio) – 31

13º – Doval (argentino) – 31

14º – Ángel Romero – 30

– Herrera (argentino) – 30

– Pedro Rocha (uruguaio) – 30

17º – Cazares (equatoriano) – 26

– Mendoza (colombiano) – 26

– Vargas (chileno) 26

20º – Tévez (argentino_ – 25

– Loco Abreu (uruguaio) – 25

– Lucas Pratto (argentino) – 25

– Pablo Vegetti (argentino) – 25