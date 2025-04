Mbappé, do Real Madrid, corre risco de ficar de fora da final da Copa do Rei

Expulso no último domingo (13), Kylian Mbappé pode levar até três jogos de suspensão pela entrada grave em Blanco, do Alavés, e corre o risco de ficar fora da final da Copa do Rei, contra o Barcelona. Agora, o futuro do craque francês está nas mãos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que irá analisar o lance.

Aos 38 do primeiro tempo, no confronto pela 31ª rodada da La Liga, no estádio de Mendizorroza, o atacante acertou a canela do meia Antonio Blanco. No primeiro momento, o árbitro Soto Grado deu amarelo, mas trocou para o vermelho após consultar o VAR. A equipe merengue, mesmo assim, ficou com os três pontos ao vencer por 1 a 0, com gol de Camavinga.

“Aos 38 minutos, o jogador (9) Mbappé Lottin, Kylian foi expulso pelo seguinte motivo: Por entrar com o pé em forma de tábua na altura da canela de um adversário, na disputa pela bola, usando força excessiva”, relatou o árbitro na súmula do jogo.

De acordo com a imprensa espanhola, o francês deve responder ao artigo 130 (até três partidas). Ele pune com até três partidas quando se considera que havia intenção de disputar a bola. Por outro lado, a súmula não cita o termo “agressão”, algo que pode ajudar o atacante na análise da RFEF.

Apesar de serem duas competições diferentes, a RFEF organiza tanto a La Liga quanto a Copa do Rei. A possível punição de três partidas valerá para ambas as competições, fazendo com que o atleta fique de fora da decisão contra o Barcelona, dia 26, às 17h (de Brasília).

Auxiliar defende craque francês

Em entrevista, David Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti, destacou a índole de Mbappé. Isso porque o último cartão vermelho havia sido em maio de 2019, quando ele ainda defendia o PSG, na final da Copa da França, contra o Rennes.

“Kylian não é um menino violento, é um menino que pediu perdão e que tem consciência do que fez. É uma entrada de cartão vermelho claro, e ele pagou as consequências. As muitas pequenas faltas que sofreu o fizeram reagir dessa maneira, que não é a correta. Não estou justificando, mas isso foi o que aconteceu”, afirmou Davide.

