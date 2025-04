Santos demite o técnico Pedro Caixinha após três rodadas sem vencer no Brasileirão

O português Pedro Caixinha não resistiu a mais uma derrota do Santos — desta vez para o Fluminense, no último domingo (13) — e a diretoria optou pela demissão no início da tarde desta segunda-feira (14). A decisão se deu após uma reunião entre as partes no CT do Peixe. O treinador já vinha pressionado desde o Campeonato Paulista.

Além de Caixinha, também deixam o Santos os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar César Sampaio, que já integra a comissão permanente do clube, assume o time de forma provisória.

No comando do Santos, Caixinha dirigiu a equipe em 16 partidas. Conquistou seis vitórias, empatou três vezes e perdeu sete. Foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista e não venceu nas três primeiras rodadas do Brasileirão — somou duas derrotas e um empate. Internamente, ele sofria pressão pelas escolhas táticas e pelas escalações. Seu perfil mais acadêmico não se encaixou na realidade do clube.

Confira a nota oficial do Santos

O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele, deixam o clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente. A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.

