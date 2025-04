Flamengo prioriza dois reforços no meio do ano; veja posições

Com diretor José Boto e o ucraniano Andrii Fedchenkov no comando do scouting, o Flamengo já identificou as carências do elenco e prioriza duas posições nestas próximas janelas. O clube pode contratar para o Mundial de Clubes (período extra entre 2 e 10 de junho) e a segunda (entre 10 de julho e 2 de setembro). A segunda, aliás, deve acontecer os maiores investimentos.

A prioridade do Flamengo é reforçar o setor ofensivo. O Rubro-Negro, afinal, busca a contratação de um camisa 10 para ser um equilíbrio com Arrascaeta, que ainda se recupera de problemas físicos. Além do meia, o clube também quer um atacante de lado.

O elenco rubro-negro já conta com Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha e Michael, porém mesmo assim quer mais um. As características são qualidade no drible e que possam render mais no espaço curto. O departamento de scouting já levantou algumas possibilidades.

Contudo, o Flamengo já trabalha com a possibilidade de contratar um lateral-direito. Ao que tudo indica, o clube vai vender Wesley no meio da temporada. No entanto, ainda não é prioridade no trabalho do scouting.

Por fim, o Flamengo encaminhou a contratação de Jorginho, do Arsenal. O clube já aceitou as condições do negócio e espera apenas uma resposta do volante para concretizar a transferências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.