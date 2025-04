Conselho do Flamengo tece críticas a contas de 2024

As contas do Flamengo de 2024, ainda na gestão de Rodolfo Landim, gerou debate entre a situação e a oposição. O principal ponto foi o aumento dos gastos no meio do semestre. A disputa, aliás, vai ocorrer na votação do balanço do ano passado, marcada para terça-feira (15). A informação inicial é do “Uol”.

A comissão de finanças do Flamengo que aponta o ex-presidente Rodolfo Landim descumpriu regras fiscais do clube ao acelerar gastos do segundo semestre do ano passado. Por outro lado, as pessoas ligadas a Landim rebatem que trata-se de uma acusação política. O ex-presidente diz que multiplicou a receita e deixou caixa de R$ 70 milhões no clube. Além disso, diz que o Conselho Fiscal referendou as contas.

O documento da comissão de finanças diz que Landim desrespeitou o artigo 145 da Lei de Responsabilidade do Flamengo. De acordo com o documento, o ex-presidente não poderia ter assumido obrigações que extrapolasse seu período como presidente ou que não houvesse caixa para pagar a 180 dias finais do mandato. Ainda alega um déficit acima do permitido no estatuto – o resultado negativo foi de R$ 700 mil.

Afinal, o Rubro-Negro divulgou no mês passado o balanço financeiro de 2024. O clube acumulou uma dívida de R$ 327 milhões e um déficit de R$ 734 mil. O clube comprou o terreno para construção do estádio e ainda contratou Alcaraz, Plata e Michael.

Por fim, os aliados de Landim ainda não tiveram acesso ao parecer da comissão de finanças. Contudo, eles apontam que o Conselho Fiscal não apresentou nenhuma ressalva.

