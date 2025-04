Palmeiras se reapresenta, e Paulinho comemora estreia vencedora: ‘Momento marcante’

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (14) para dar início à preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na vitória sobre o Corinthians, no último sábado, seguiram o cronograma regenerativo no centro de excelência. Os demais fizeram um treino técnico em campo reduzido e objetivos determinados pela comissão técnica.

Depois de quatro meses de recuperação, Paulinho entrou no segundo tempo em substituição a Estevão e fez duas finalizações na área corintiana em sua estreia com a camisa alviverde. Contente com sua performance, ele fez questão de agradecer o apoio que recebeu no decorrer de sua recuperação.

“Foi um momento marcante. Por voltar a fazer aquilo que mais amo, que é jogar futebol. Mas também pela estreia por um grande clube como o Palmeiras. Fico muito feliz, portanto, de ter voltado em um clássico, com uma vitória importante. Assim, só tenho de agradecer a todo o staff do Palmeiras pelo apoio e suporte que me deram no dia a dia. Mesmo eu não estando no campo, era onde eu tinha que me fortalecer mentalmente e fisicamente para poder voltar e só desfrutar”, iniciou o camisa 10.

“Vi que o jogo estava pedindo volume na frente, o professor Abel confiou em mim naquele momento. Tive oportunidades e por pouco, aliás, o gol não saiu. Mas fico muito feliz por voltar, me sentir confiante em campo e ajudar de alguma forma os meus companheiros a saírem com a vitória”, acrescentou o atacante.

Por fim, Paulinho comentou sobre o próximo desafio do Palmeiras. Ele prevê dificuldades diante do Internacional, rival direto pelas primeiras posições. “É um jogo grande. São duas equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Não tem jogo fácil no Brasil há muito tempo e vai ser mais um jogo que teremos de provar para nós mesmos nossa qualidade e que podemos ganhar jogos fora de casa”, destacou.

Murilo passa por exames e tem lesão constatada

O zagueiro Murilo, que sentiu dores no aquecimento do Dérbi e foi substituído na escalação por Micael, passou por exames que constataram lesão no músculo posterior da coxa direita. O defensor, aliás,já deu início ao tratamento.

Vice-líder do Brasileirão com os mesmos sete pontos do Flamengo, porém em desvantagem nos critérios de desempate, o Palmeiras encara o Colorado na quarta-feira (16), no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30 (de Brasília).

