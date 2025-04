Santos cogita contratar Sampaoli após recusas de Dorival e Tite

Com a saída de Pedro Caixinha, o Santos agora entrar de vez no mercado para contratar um técnico para sequência da temporada 2025. No entanto, as primeiras horas não foram positivas. Tite e Dorival Júnior, principais alvos no primeiro momento, esfriaram o interesse. No entanto, o Peixe não descarta fechar com Jorge Sampaoli. A informação é do “Uol”.

Sampaoli começou a ganhar força nos bastidores, mas ainda não unanimidade. O argentino, aliás, pensa em voltar à Vila Belmiro. A diretoria do Peixe, entretanto, não definiu Sampaoli como alvo único, pelo contrário, é um nome que ainda apresenta restrições.

A diretoria do Santos também analisa os últimos trabalhos de Sampaoli. O período no Flamengo, onde saiu de forma conturbada, e a passagem relâmpago pelo Rennes, da França, foram fracassos na carreira do treinador.

A primeira passagem de Sampaoli pelo Santos em 2019 foi de altos e baixos. O treinador, afinal, viveu eliminação na semifinal do Paulista, para o Corinthians, e nas oitavas da Copa do Brasil, para o Atlético-MG. Por outro lado, o Peixe decolou no Braisleirão. Com DNA ofensivo, o clube terminou como vice-campeão, com 74 pontos. Pontuação de título, mas, em 2019, vale lembrar, o Flamengo de Jorge Jesus era a máquina a ser batida.

Contudo, Sampaoli tinha decorrentes embates com o então presidente José Carlos Peres, diante da falta de contratações. Naquela temporada, o Santos desembolsou mais de R$ 80 milhões em jogadores. Por conta disso, ele pediu demissão, porém pode retornar à Vila.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.