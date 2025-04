Para assumir outro clube, Fabián Bustos deixa o Universitario

Uma troca importante de comando entre clubes da América do Sul está prestes a se consolidar. Para isso, o primeiro passo foi dado onde o técnico Fabián Bustos deixou a direção do Universitario-PER. Através de comunicado oficial, a representação peruana confirmou a saída do treinador de 56 anos que tinha trabalho consolidado na U.

Desde o ano passado no clube de Lima, ele participou de 49 jogos com 29 vitórias, 12 empates e somente oito reveses. Como resultado de tal aproveitamento, conquistou de maneira indiscutível o Campeonato Peruano. Com direito, aliás, a ficar em primeiro tanto no Apertura como no Clausura do torneio nacional.

Diante de tal aproveitamento, nem mesmo as derrotas nas duas primeiras rodadas da Libertadores este ano contra River Plate e Independiente del Valle trouxeram instabilidade para Bustos no Universitario. O que, na verdade, motivou a saída do treinador argentino foi a chance de dirigir outro clube tradicional do continente, o Olimpia-PAR.

Ambiente de pressão

Recentemente, a representação de Assunção demitiu Martín Palermo que estava há sete jogos sem vencer. Para se ter uma ideia, o último triunfo do olimpistas em 2025 foi em 9 de março, contra a equipe do 2 de Mayo, na oitava rodada do Clausura no Paraguai.

Com esse cenário, resta apena a conclusão dos trâmites burocráticos e a formalização do acerto entre Fabián Bustos e seu novo clube. Algo, aliás, que vai representar a sua primeira experiência trabalhando em um clube paraguaio.

Apesar da nacionalidade, ele formatou a maior parte da carreira no Equador (principalmente, em Delfín e Barcelona de Guayaquil) antes de adentrar em mercados como Brasil (Santos e América-MG) e, mais recentemente, o Peru, na direção do Universitario.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.