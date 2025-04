Após revés para o Arsenal, jogadores do Real Madrid quase brigaram em treino

A derrota para o Arsenal pelas quartas de final da Liga dos Campeões parece ter provocado um clima de tensão no Real Madrid. Isso porque, segundo relato do programa “El Chiringuito” na TV espanhola, Bellingham e Rüdiger se desentenderam em atividade, na última sexta-feira (11). No episódio, outros companheiros precisaram intervir para evitar que chegassem às vias de fato.

“Houve uma discussão acesa entre eles, resultado da tensão. Coisas assim acontecem em todas as equipes, de vez em quando, mas agora destaca o estado de espírito em que os jogadores se encontram”, conforme descrição do relato na atração por parte do jornal português “A Bola”.

A motivação para a desavença teria sido uma ofensa, que evoluiu para uma provocação entre Bellingham e Rüdiger durante um jogo-treino do Real Madrid. A interferência dos outros atletas dos Merengues surtiu efeito, já que o meio-campista inglês e o zagueiro alemão fizeram as pazes, com um aperto de mãos, ao fim da atividade.

Ídolo do Real Madrid vira acionista de clube do Reino Unido

Os compromissos de Luka Modric pelo Real Madrid não o impedem de olhar para o futuro. Não à toa, o experiente jogador, de 39 anos, tem realizado investimentos dentro e fora do esporte em direção ao seu planejamento pós-carreira. O mais recente deles, certamente, é a compra de parte do Swansea — tradicional clube galês que atualmente disputa a Championship, segunda divisão do futebol inglês — nesta semana. De acordo com a imprensa local, o meia se tornou sócio minoritário da equipe.

A decisão, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transações do mercado da bola, está inserida no “projeto pessoal para o futuro” do croata. Isso porque o meia já vinha externando o desejo de permanecer ligado ao futebol após aposentadoria. Sendo assim, o investimento no Swansea representa o primeiro passo concreto nessa direção.

