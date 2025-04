Na mira do Flamengo, Jorginho é vetado no Arsenal e não enfrenta o Real Madrid

O volante Jorginho está fora do confronto contra o Real Madrid, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Afinal, o jogador caiu de mau jeito no empate entre Arsenal e Brentford, no último sábado, e deixou o campo com fortes dores na região torácica.

Por conta do problema, o jogador passou por exames médicos e não enfrenta os Merengues na próxima quarta-feira (16), no Santiago Bernabéu, de acordo com o jornal “The Mirror”. O volante deve ser baixa também para os duelos contra Ipswich Town e Crystal Palace, ambos pela Premier League. Em seguida, passará por nova avaliação no Arsenal.

O técnico Mikel Arteta colocou Jorginho como titular diante do Brentford. O jogador ficou em campo até os 40 minutos do segundo tempo, quando caiu de mau jeito no gramado em disputa com Mbeumo, da equipe rival.

Jorginho tentou permanecer em campo. Contudo, não resistiu à fortes dores e voltou a cair no gramado, pedindo atendimento médico. Dessa maneira, deixou o local escorado diretamente para o vestiário. Por conta disso, o Arsenal ficou com um jogador a menos, afinal já havia feito as cinco mudanças.

Jorginho negocia contrato com o Flamengo

O atleta está em reta final de contrato com o Arsenal e negocia com o Flamengo uma transferência após a temporada europeia. As tratativas estão avançadas e só dependem, agora, de Jorginho, uma vez que o Rubro-Negro acertou os termos com o staff do jogador.

Apesar disso, o entorno do ítalo-brasileiro não fechou as portas para outras ofertas. Dessa maneira, ele ainda não deu resposta final ao Flamengo. Com os termos encaminhados, o volante tentará sua liberação do Arsenal antes de 30 de junho, data na qual encerra seu contrato, para se apresentar ao clube carioca para a disputa do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro estreia no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia.

