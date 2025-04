Neymar se despede de Pedro Caixinha, demitido do Santos: ‘Prazer enorme’

O astro Neymar utilizou sua conta no Instagram para mandar uma mensagem ao técnico Pedro Caixinha, demitido do Santos nesta segunda-feira (14). O camisa 10 do Peixe se despediu do treinador e o agradeceu pelo período de trabalho. No último domingo, o Peixe perdeu para o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.

“Mister… foi um prazer enorme trabalhar com você. Te desejo muito sucesso em sua vida, obrigado por tudo”, escreveu Neymar, em publicação nos stories de seu Instagram.

O português não resistiu à sequência de resultados ruins. O time não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então, foram três derrotas e um empate.

Caixinha chegou ao Santos no final de 2024 para substituir Fábio Carille. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

Agora, o Santos volta ao mercado para contratar um treinador. No entanto, a diretoria não teve respostas positivas nestas primeiras horas sem comandante. Afinal, Dorival Júnior e Tite despistaram, e Sampaoli entrou em pauta. Contudo, o argentino não é unanimidade na Vila Belmiro.

