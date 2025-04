Onana se reapresenta ao Manchester United com futuro indefinido

André Onana voltou aos treinos nesta segunda-feira (14), após ter ficado fora da lista de relacionados do técnico Rúben Amorim para a partida contra o Newcastle, na qual o Manchester United acabou sendo derrotado por 4 a 1. De acordo com informações do jornal ‘The Sun’, o goleiro chegou ao centro de treinamento de Carrington acompanhado de seu empresário.

O camaronês é representado agora pela agência Lian Sports, de Fali Ramadani, com quem começou a trabalhar nesta temporada. Segundo o site ‘The Athletic’, a ideia inicial da nova parceria era negociar um novo contrato com o United — o atual vai até junho de 2028 —, mas os planos parecem ter mudado.

Com as atuações abaixo do esperado desde que chegou ao clube, a imprensa inglesa aponta que o Manchester United estaria disposto a liberar Onana na próxima janela de transferências. A presença do agente no CT pode reforçar essa possibilidade.

Agora, resta saber se Onana voltará ao gol na próxima quinta-feira (17), no jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. Caso não jogue, a tendência é que Bayindir siga como titular sob o comando de Rúben Amorim.

