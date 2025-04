Atlético de Madrid vence Real Valladolid e ainda sonha no Espanhol

O Atlético de Madrid não fez um grande jogo nesta segunda-feira (14), mas buscou a vitória por 4 a 2, de virada, sobre o Real Valladolid, na partida de encerramento da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Julián Alvarez, com dois pênaltis convertidos, e Giuliano Simeone, que sofreu um pênalti e marcou um belo gol, foram os grandes destaques do jogo no Metropolitano, na capital espanhola. Já nos minutos finais, Sorloth saiu do banco de reservas para completar a vitória dos colchoneros. Pelo lado da equipe visitante, Mamadou Sylla Diallo, também de pênalti, e Javier Sánchez diminuíram o placar.

LEIA MAIS: Onana se reapresenta ao Manchester United com futuro indefinido

Dessa maneira, o Atlético de Madrid chegou aos 63 pontos e é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol. O Barcelona é o líder com 70, enquanto o Real Madrid é o vice-líder com 66. Apesar da proximidade entre as equipes, faltam somente mais sete jogos nesta reta final de LaLiga e o título parece distante para o Atléti.

Por outro lado, o Real Valladolid está virtualmente rebaixado, com a pior campanha do Campeonato Espanhol. O time é o lanterna com apenas 16 pontos. Ao mesmo tempo, a diferença para o Alavés, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de 14 pontos.

O Atlético volta a campo no próximo sábado (19), quando visita o Las Palmas, às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Por fim, o Valladolid recebe o Osasuna no domingo (20), às 9h (de Brasília), também pela 32ª rodada.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Sexta-feira (11/4)

Valencia 1×0 Sevilla

Sábado (12/4)

Real Sociedad 0x2 Mallorca

Getafe 1×3 Las Palmas

Celta de Vigo 0x2 Espanyol

Leganés 0x1 Barcelona

Domingo (13/4)

Osasuna 2×1 Girona

Alavés 0x1 Real Madrid

Betis 1×2 Villarreal

Athletic Bilbao 3×1 Rayo Vallecano

Segunda-feira (14/4)

Atlético de Madrid 4×2 Real Valladolid

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.