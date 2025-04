Ancelotti revela que recusou seleção: ‘Gosto de estar no campo todos os dias’

Apesar de ainda ter um ano de contrato com o Real Madrid, Carlo Ancelotti está na mira da Seleção Brasileira. No entanto, em entrevista à rádio suíça ‘RSI’, o técnico italiano revelou que recentemente recusou um convite para comandar a seleção da Itália.

“Disse não à Itália, porque não me apetecia. Gosto muito de estar no campo todos os dias preparando os treinos, e a seleção nacional parecia um trabalho meio período que me faria perder um pouco da minha paixão. Só por isso”, explicou Ancelotti.

Dessa maneira, a resposta também deixou subentendido que ele não teria interesse em assumir a Seleção Brasileira.

Sobre seu retorno ao Real Madrid, Ancelotti disse que não ficou surpreso e contou como tudo aconteceu.

“Na verdade, fui eu quem ligou para eles. No ano anterior, eu já tinha falado com o clube para ver se havia jogadores disponíveis para nós, e no Everton contratamos o James Rodríguez. No ano seguinte, soube que estavam procurando um novo treinador e, conversando com o diretor, disse que eles precisavam encontrar um bom técnico”, disse.

Aos 65 anos, o treinador também compartilhou um sonho do início da carreira: comandar o Liverpool. Mas o destino o levou para o rival da cidade.

“Meu sonho era treinar o Liverpool, mas acabei indo para o Everton e vivi essa rivalidade. Hoje sou completamente torcedor do Everton. Gostei muito do ambiente do clube, há uma paixão incrível. Também é possível sentir o quanto o torcedor do Everton sofre com o Liverpool, que durante tantos anos, e até hoje, continua se destacando na Premier League”, revelou.

