Grêmio perde Rodrigo Ely por lesão grave no joelho

O zagueiro Rodrigo Ely está fora dos planos do Grêmio por um longo período. Afinal, o defensor sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e deverá ficar afastado dos gramados por vários meses. O defensor precisou deixar a partida contra o Flamengo, no último domingo, ainda no primeiro tempo, após se machucar em uma dividida.

Os exames realizados nesta segunda-feira (15) confirmaram a gravidade da contusão: rompimento do ligamento cruzado anterior. Embora o clube ainda não tenha divulgado um prazo oficial de recuperação, esse tipo de lesão costuma demandar cerca de sete a oito meses de tratamento e fisioterapia. As informações são do portal “ge”.

A ausência de Rodrigo Ely representa uma baixa significativa para o setor defensivo. Com isso, o técnico Gustavo Quinteros conta agora com Jemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Viery para a defesa. Porém, Kannemann está em fase final de reabilitação após cirurgia no quadril e já voltou a treinar normalmente.

O momento do Grêmio é de forte pressão, especialmente após a derrota para o Rubro-Negro carioca por 2 a 0. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (16), contra o Mirassol, no Campos Maia, pelo Brasileirão. No sábado, aliás, o desafio será o clássico Gre-Nal, na Arena, também pelo campeonato nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.