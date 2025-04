Kaio Jorge busca espaço no Cruzeiro: ‘Espero ter mais oportunidades’

Após três derrotas consecutivas, o atacante Kaio Jorge marcou o gol que encerrou a sequência negativa do Cruzeiro na temporada. Afinal, com o tento, o Cabuloso empatou em 1 a 1 com o São Paulo no último domingo (13), dentro do Morumbis. Titular da equipe na ocasião, o camisa 19 falou sobre a busca por um espaço na equipe.

“Falar para você que quero jogar, independentemente se vai ser pelos lados, pelo meio. Quero estar dentro de campo, ajudando o Cruzeiro. Espero ter mais oportunidades, sequência de jogo. Estou aqui para ajudar o Cruzeiro. Encaixar detalhes e ver se o professor dá uma sequência para eu conseguir jogar com mais frequência”, disse o jogador.

Em 2024, o atacante foi peça importante do time mineiro, principalmente durante os confrontos eliminatórios da Copa Sul-Americana, em que anotou cinco gols — incluindo um na decisão contra o Racing. Contudo, uma lesão muscular interrompeu seu bom momento, obrigando-o a encerrar 2024 em tratamento médico.

O fato, então, impactou diretamente em sua preparação para a nova temporada, marcada por um início instável, com presença alternada entre o gramado e atividades de recondicionamento físico. Assim, no embalo de seu primeiro gol na temporada, Kaio Jorge quer reencontrar sua boa fase no Cruzeiro.

