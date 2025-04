Corinthians se reapresenta com dúvidas para encarar o Fluminense

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (14), após a derrota para o Palmeiras, no último sábado (12). No começo da preparação para encarar o Fluminense, na quarta-feira (16), o técnico Ramón Díaz ainda tem dúvidas para encarar o Tricolor.

Há uma expectativa pelo retorno do lateral-esquerdo Angileri e do zagueiro Gustavo Henrique. A dupla se recuperou bem de problemas musculares. Por outro lado, o meia Igor Coronado não evoluiu em seu tratamento por conta de um trauma no ombro e passará por um novo teste antes da partida. Já Hugo Souza e Rodrigo Garro seguem fora.

Na atividade desta segunda, os titulares do Dérbi realizaram o aquecimento e depois fizeram trabalhos internos no CT Joaquim Grava. Já os demais jogadores do Corinthians permaneceram no gramado e fizeram um treino de finalização, na defesa e no ataque, além de um jogo em campo reduzido.

