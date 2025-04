Balde pode ser baixa do Barcelona na final da Copa do Rei contra o Real Madrid

Alejandro Balde sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o Leganés e, além de desfalcar o Barcelona na partida contra o Borussia Dortmund, deve ficar fora da final da Copa do Rei contra o Real Madrid, marcada para o dia 26 de abril.

O Barcelona divulgou um boletim médico no último domingo (13) confirmando a lesão, mas sem informar o tempo estimado de recuperação, o que gerou alguma expectativa sobre um possível retorno. No entanto, segundo informações da imprensa espanhola, o clube trabalha com uma previsão de três semanas de afastamento, o que praticamente tira Balde da decisão em La Cartuja.

Apesar da importância da final, o Barça sabe que é preciso ter cautela para evitar riscos. O foco é ter o lateral em boas condições para a reta final da temporada. Caso o time confirme a vaga na semifinal da Champions, há possibilidade de disputar mais dois títulos. Isto porque Balde é considerado peça-chave no esquema do técnico Hansi Flick.

Dessa maneira, um retorno mais realista seria para o segundo jogo das eventuais semifinais da Champions, nos dias 6 ou 7 de maio. Poucos dias depois, no dia 11, o Barça encara o Real Madrid novamente, pelo Campeonato Espanhol, no clássico que terá mando de campo dos catalães.

Até o momento, Balde disputou 43 partidas na temporada, com 10 assistências e um gol. Este, justamente na final da Supercopa da Espanha, contra o Real Madrid, na vitória por 5 a 2.

